Cinco perfiles, los que se analizan para titularidad de CEDH

Morelia, Michoacan.- Cinco son los perfiles que se analizan en el Congreso local para de ahí definir al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, confirmó el coordinador parlamentario del PRD, Antonio Soto Sánchez quien se abstuvo de dar a conocer los nombres para evitar que el posible acuerdo no fructifique.

En rueda de prensa virtual el legislador consideró que es importante que el Congreso del Estado a través de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia dictaminen la terna para el titular de la CEDH, “porque están ocurriendo cosas que no son correctas y no hablan bien de los servidores públicos. No está bien esto de que haya moches y hay dos diputados de Morena involucrados, de ser cierto es incorrecto, es inaceptable”.

Cabe apuntar que el martes en diversos medios de comunicación se replicó una información en torno a una presunta denuncia sobre “moches” de los diputados de Morena, Osiel Equihua Equihua y Mayela Salas Valencia a los sueldos de trabajadores de la Comisión.

“Para acabar con todo este tipo de problemas, dudas, es fundamental que de inmediato se dictamine la nueva terna para que sea sometida al Pleno del Congreso y se nombre a un presiente que ponga orden en la Comisión”.

Son cinco los nombres que de acuerdo a Soto Sánchez se están analizando para arribar a un consenso que evite suceda lo que en diciembre, cuando en la votación de una primera terna, se embarazó la urna y se dio un encontronazo entre legisladores.

En el reparto de espacios que se hizo a inicios de legislatura, el acuerdo es que Morena llevaría mano en la designación del ombudsperon. Sobre el particular, el diputado perredista refirió que no se está viendo el tema de partidos políticos sino de perfiles, “hay propuestas que ve bien el PRD, Morena, PAN, PT y quizá legisladores de algunas otras fuerzas, estamos configurando la mayoría de las dos terceras partes”.

De acuerdo con Soto, el presidente que sea nombrado por el Congreso debe tener toda la capacidad y autonomía para llevar a cabo las designaciones que le permitan dar certeza a una Comisión que defienda los derechos humanos, “por eso es muy importante que el perfil no atienda a un perfil partidario. Mi opinión personal es que ningún aspirante que haya sido candidato de alguna fuerza política en el pasado proceso electoral deba ocupar parte de la terna, esa es mi postura y creo que es compartida por la mayoría de los diputados”.

