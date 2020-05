Cinco regiones de México ya pasaron el pico de contagio de Coronavirus: López Gatell

Ciudad de México.- En cinco regiones de México ya se superó el pico de contagio del nuevo Coronavirus, aseveró el sub secretario de salud, Hugo López Gatell.

En rueda de prensa donde presentó la actualización de cifras del Covid-19, puntualizó que se trata de la Zona Metropolitana del Valle de México, Cancún, Mexicali, Culiacán y Villahermosa donde ya se estaría reduciendo la tendencia de contagio.

Sin embargo reiteró que pese a esta realidad, es importante no relajar las medidas de distanciamiento social, por lo que insistió en que aún no se pueden abrir negocios no esenciales, así como salir a las calles por recreación.

“Si bien ya se ve la luz al final del túnel en estas zonas, es importante seguir con las medidas de Susana Distancia hasta que sea seguro para evitar que se generen nuevos brotes”.

Y es que reiteró que los mexicanos debemos de estar preparados para que la pandemia se extienda hasta el mes de septiembre.

