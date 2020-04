Cocinera tradicional michoacana invita a Anahí a cocinar juntas

Morelia, Michoacán.- Juanita Bravo Lázaro, cocinera indígena de la comida tradicional michoacana, se dijo dispuesta a invitar a la actriz Anahí a cocinar juntas, luego de que un video en el que la artista de espectáculos preparó enfrijoladas, desatara burlas en redes sociales por la simpleza de su receta.

La maestra cocinera originaria de Angahuan, municipio de Uruapan, anunció en sus redes sociales que hará una transmisión en vivo por Facebook, para cocinar “una receta sorpresa”, con todas las familias que se encuentran en sus casas por la pandemia del coronavirus.

La cita con una de las cocineras embajadoras de la comida michoacana purépecha, será el próximo sábado a las 12 horas y recordará que la cocina tradicional mexicana está al alcance de todas las familias.

Cuestionada sobre su opinión ante las críticas que ha recibido la actriz Anahí, luego de que se hicieran virales al menos dos videos donde ‘cocinaba’ unas enfrijoladas con tortillas de nopal y unas enchiladas con hojas de lechuga, Juanita Bravo lamentó las burlas contra la histrión.

Por el contrario, la cocinera dijo que reconoce y valora el esfuerzo que cualquier mujer haga por fomentar el arte de la cocina, e incluso, la invitó a preparar una receta juntas.

“Como ella también es mujer, hay que echarle ganas para que aprenda a cocinar y hay que valorar, porque está intentando cocinar y lo comparto con ella.

Si ella gusta venir y si me dicen que yo voy para allá, donde quiera que esté, pues yo también voy con ella y le doy clases. Yo no tengo ningún problema”, dijo convencida Juanita Bravo.

La mujer que ha viajado a otros países para exponer lo mejor de la comida michoacana, consideró que todas las mujeres tienen siempre la capacidad de preparar alimentos con lo que tienen a la mano y con sus propios conocimientos y necesidades.

Por ello, dijo, la transmisión en vivo para cocinar un platillo tradicional, también tiene por objeto resaltar el valor que tienen las mujeres en su totalidad.

Juanita Bravo, conocida por su tortilla bicolor, es una de las mujeres indígenas michoacanas que encabezaron el proyecto en el que fue nombrada toda la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural intangible de la humanidad, en el año 2010.

En el 2016, viajó a Kenia donde presentó con éxito sus gorditas y sopes de carne de puerco, de res y de pollo.

Entre sus recetas especiales, destaca el churipo: un preparado especial de caldo de res con verduras y un toque final de col de árbol, una planta que solo se da en tierras michoacanas.

También se encuentra la Ichuskuta (tortilla especial de maíz), alimento por el cual, el cantautor Mario Domm le pidió que si quería ser su novia.

“Vinieron a grabar a las ruinas y ahí preparé comida, el almuerzo; entonces se me acercó Mario Domm y me dijo que si no quería ser su novia y le dije que sí, cómo no”, relata risueña Juanita.

Actualmente, la cocinera tiene un establecimiento de comida tradicional en el centro turístico de las Ruinas de la Iglesia del Viejo San Juan y prepara banquetes.

