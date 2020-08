Combate a la corrupción irá hasta las últimas consecuencias: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que pese a los intentos de los señalados por frenar las investigaciones en el caso Lozoya y García Luna, el Gobierno mexicano seguirá investigando hasta las últimas consecuencias.

En un mensaje a los medios de comunicación refirió que de ninguna manera es un verdugo, pero dijo, México tiene la oportunidad de hacer historia y castigar a altos ex funcionarios culpables de actos de corrupción, por lo que insistió, no se puede dejar pasar, pues sólo así se terminará con la corrupción del país.

“Qué no se piense que es una venganza política, no soy verdugo, no es mi fuerte la venganza, justicia pero es el momento de limpiar de corrupción, de purificar la vida pública”.

Por su parte reconoció que el buen juez por su casa empieza, por lo que apuntó, las investigaciones también se harán extensivas a su hermano Pío López OBrador, además de hacia David León, Emilio Lozoya y señalados, así como García Luna.

“Si un familiar comete un delito debe de asumir las consecuencias, pero primero que se investigue”, refirió.

“Que se sepa que no se guarden nada que todos los mexicanos conozcamos como operaba el gobierno de corrupción, como eran los gobiernos, cómo se hacían negocios a la par del poder público toda la verdad conocer toda la verdad”.

