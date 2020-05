Comercio y turismo presentan protocolo para regreso de actividades

En videoconferencia sobre la presentación de los protocolos sanitarios para el regreso a las actividades, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) han tomado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las secretarías de Salud y de Economía y del IMSS, para garantizar a trabajadores y consumidores espacios libres de contagios y rebrotes.

“En tanto no se cuente con una cura tendremos que seguir conviviendo con el coronavirus, pero debemos hacerlo de manera segura, porque no se puede seguir manteniendo paralizada la economía, ya hay muchas micro y pequeñas empresas que ya no cuentan con recursos para seguir manteniéndose”, declaró el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos.