Comienza la escasez de cerveza en Jalisco; aumentan precios

La escasez de cerveza ya comienza a notarse, principalmente en los negocios pequeños, donde de igual manera se comienzan a registran aumentos que van de los 2 a los 10 pesos por lata. Esto a dos semanas de que 46 marcas nacionales de cerveza suspendieran su producción, como parte del Decreto de Emergencia Sanitaria anunciado por el Gobierno federal para frenar la propagación de covid-19,

“Sí me ha bajado un poco porque no me está surtiendo ninguna cervecería, yo estoy comprando por otro lado y me están aumentando a mi el precio y yo tengo que dar un poquito más caro”, señaló el dueño de una tienda de abarrotes.

“Dicen que se va a poner peor pues que sí va haber escasez y el que tenga la va a vender todavía más cara. Mucha gente trae sus envases, pero ya ve el precio y mejor se van, mejor se regresan para no gastar tanto dinero en su cerveza”, añadió.