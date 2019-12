Comisión Especial para investigar embarazo de urna pide bancada de Morena

Morelia, Michoacán.- El Grupo Parlamentario de Morena presentó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, una solicitud para la creación de una Comisión Especial que investigue lo ocurrido en la Sesión de Pleno del pasado domingo, en donde fue embarazada la urna durante la votación para designar al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El documento fechado el pasado 16 de diciembre y con sello de recibido este miércoles 18 de diciembre, está dirigido a Javier Estrada Cárdenas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, y está firmado por todos los integrantes de la bancada, incluido Antonio Madriz Estrada, quien también es presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

La solicitud es para que sea puesta a consideración del Pleno del Congreso, la creación de una Comisión Especial que investigue “los hechos ocurridos durante la Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de la presente anualidad, en la cual se emitió la votación correspondiente para la designación del presidente de la CEDH, hechos, en los que se observó falta de probidad y honradez, que comprometen la honorabilidad del Congreso del Estado, en las votaciones realizadas mediante cédulas, prácticas que, los que suscribimos no podemos permitir”.

En el documento se hace una narración de lo ocurrido el domingo, cuando en una segunda ronda de votación se registraron 44 votos, pese a ser tan sólo 40 diputados los que conforman el Pleno y emitieron votaron.

“No omitimos señalar, que los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, nos deslindamos de estas prácticas deshonestas, en virtud de que tenemos como principio fundamental el conducirnos con estricto apego a derecho y a las normas establecidas en nuestra legislación, en especial a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso y a los principios de nuestro partido que enuncian lo siguiente: no mentir, no robar y no traicionar”.

