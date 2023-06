Con bloqueo, colonos insisten en clausurar obra del gasoducto

Morelia, Michoacán.- Pobladores de la colonia Rinconada Del Valle, ubicada cerca de la Salida a Pátzcuaro, realizan un bloqueo sobre el Periférico Independencia para exigir que se clausure la obra de construcción de un gasoducto que atraviesa dicho asentamiento.

Los ciudadanos que desde el 02 de mayo mantienen tomadas las calles Encuentro de Maravatío y Periodista Bustamante, se concentraron sobre el libramiento donde cerraron la circulación con la consigna de que el Ayuntamiento de Morelia solucione su demanda.

Los manifestantes, argumentan que la obra ha sido inspeccionada por ingenieros que consideraron, las instalaciones son “pésimas” y representan un riesgo para los habitantes de 24 fraccionamientos que se oponen a dicha construcción.

“Es un mes y quince días de bloqueo en los que no hemos tenido ninguna respuesta del Ayuntamiento. Hicimos oficios solicitando información y nunca nos contestaron. Fuimos a las oficinas y nos recibieron funcionarios de tercer nivel que no tuvieron ninguna solución al respecto. Dejamos oficios al presidente Alfonso Martínez Alcázar y hasta ahora no nos han contestado”, señaló Iris Artemisa García Valenzuela, integrante del Comité Vecinal “No al Gasoducto”.

La habitante, dijo que únicamente han sostenido diálogo con el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, a quien se le propuso que retiren el trazado del gasoducto en esa zona de Morelia y lo reubiquen. El funcionario se comprometió a mediar con la empresa encargada de la obra, a la cual identifican con el nombre de “Gas del Noroeste”, sin embargo, no hay respuesta.

La representante de los inconformes reconoció que los permisos y evaluaciones de Protección Civil fueron emitidos por gobiernos municipal, estatal y federal, pero responsabiliza al Ayuntamiento de Morelia porque es la autoridad que debe garantizar la seguridad de los pobladores de las colonias.

La manifestación es resguardada por un grupo de policías antimotines de la Guardia Civil, hecho que los ciudadanos recriminaron, pues consideraron que no es necesario ya que están “en son de paz”.