Para confinamiento obligatorio, elementos de seguridad emulan castigos de la delincuencia

Morelia, Michoacán.- Tras el anuncio para el confinamiento obligatorio en Michoacán, elementos de seguridad han optado por emular los castigos de la delincuencia organizada como forma de advertencia a quienes no acaten la permanencia en sus hogares.

De manera particular, en el municipio de Cotija elementos policiacos recorren las arterias de la cabecera municipal portando tablones en los que puede leerse el mensaje “Covid 19, a tu casa”. En una imagen en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal, puede observarse claramente a un uniformado portando su arma y su tabla.

La práctica de “tablazos” o “manguerazos” por parte de integrantes de la delincuencia organizada a quienes cometen alguna “falta”, es conocida en la región de tiempo atrás, y normalmente se aplicaba en sitios alejados a los centros urbanos.

Paralelamente a la imagen de los elementos de seguridad portando el tablón de advertencia, ha circulado un video en donde un hombre es golpeado en los glúteos con una tabla similar, que porta la misma leyenda.

En dicho video ya no aparecen oficiales uniformados, sino un grupo de seis personas que someten a un hombre, quien es golpeado con el tablón mientras emite gritos de dolor; uno de los agresores porta una pala en la mano. El lugar en el que ocurren los hechos se observa en una zona urbanizada en las inmediaciones de un panteón.

El pasado 21 de abril el ayuntamiento de Cotija dio a conocer tres medidas referentes a la pandemia por Covid-19: no se deberán abrir negocios no esenciales; no deberá haber ciudadanos en las calles por ocio, de lo contrario serán apercibidos por la autoridad; la entrada y salida al municipio será para los residentes y/o quienes transporten artículos de primera necesidad; y los negocios que abran deberán acatar estrictamente las medidas de higiene y salud.

Dichas medidas serían anunciadas por el alcalde Aurelio Santos Contreras a través de un video difundido en las redes sociales del ayuntamiento.

