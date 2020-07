Confirman primer caso de gato contagiado de coronavirus

Ciudad de México.- Este lunes, se ha confirmado el primer gato que ha contraído el Coronavirus covid-19, en Inglaterra, dieron a conocer medios de comunicación locales.

De acuerdo a las autoridades de salud de Reino Unido, no hay de que preocuparse, pues el contagio se dio de un ser humano hacia el gato y no vice versa, por lo que hasta ahora no hay pruebas de que un gato pueda contagiar a un humano.

Sin embargo el gato fue puesto en observación para poder determinar precisamente si existe riesgo de que el gato se transforme en un foco de infección para los seres humanos.

De acuerdo a los primeros reportes, apuntan a que el dueño del felino podría haber contagiado al animal, puesto que el dueño de este sí había dado positivo a Coronavirus.

Cabe señalar que desde el pasado mes de mayo se había lanzado la teoría de que los felinos podrían enfermarse del Coronavirus, posibilidad que fue confirmada el día de hoy.

