Congreso contestó a juicio de Morena contra reformas en materia de violencia política

Morelia, Michoacán.- La LXXIV Legislatura local, ya dio contestación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la dirigencia nacional de Morena en contra de la reforma electoral en Michoacán, particularmente en lo que concierne a las disposiciones para combatir la violencia política por razones de género.

Así lo informó la legisladora perredista Araceli Saucedo Reyes quien refirió que incluso se detectó que el juicio promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estaba debidamente fundado.

Cabe apuntar que la Acción de Inconstitucionalidad de Morena fue promovida en julio pasado y quedó registrada en la Corte bajo el folio 133/2020 contra la reforma electoral aprobada el pasado 15 de mayo por el Congreso del Estado.

Desde la perspectiva de Saucedo Reyes, existe un doble discurso de Morena ya que en el proceso legislativo participaron sus diputados locales e incluso uno de ellos encabezó los trabajos.

“Por supuesto que está en riesgo mucho, yo no me imagino que esta reforma pueda proceder y que se eche abajo lo que este Congreso trabajó no en esta última etapa sino en años; es un tema muy complicado que no puede y no podemos dejar que proceda, debemos de sumar esfuerzos”.

Recordó que la violencia política por razones de género es una realidad en Michoacán como en el resto del país y que las reformas alcanzadas representan un avance significativo para combatirla, de ahí que resulte preocupante que exista quien se oponga a ellas y pretenda combatirlas en tribunales.

