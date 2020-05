Congreso viola sistemáticamente derechos de los indígenas: Consejo Supremo

Morelia, Michoacán.- El Congreso del Estado viola sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas al no consultarlos y legislar “a sus espaldas”, manifiesta el Consejo Supremo Indígena, en un posicionamiento dado a conocer la mañana de este viernes en torno a la nueva Ley de Educación que se prevé sea aprobada por mayoría del Poder Legislativo.

“Denunciamos públicamente que la Ley de Educación del Estado, no fue consultada con los pueblos y comunidades originarias de la entidad, violando los derechos internacionales y constitucionales de los pueblos indígenas”.

Cabe apuntar que el Consejo Supremo congrega a autoridades de 60 comunidades en el estado.

En el pronunciamiento manifiestan que los foros que organiza el Congreso son “unilaterales, impuestos y no vinculatorios, por lo que de ninguna manera representan un proceso de consulta a las comunidades, toda vez que de conformidad con los tratados internacionales, son los propios pueblos quienes deben de decidir y consensar los procedimientos de consulta”.

De manera específica sobre los foros realizados para la Ley de Educación reportan que el dedicado a los pueblos indígenas sólo duró un día, en donde la convocatoria, las sedes, el programa, la agenda y los asistentes “fueron establecidos arbitrariamente, sin dar oportunidad a las comunidades indígenas de que decidieran sus propias oportunidades educativas”.

Denunciaron que las propuestas y opiniones presentadas en los Foros, únicamente fueron tomadas en consideración, sin mantener una naturaleza vinculante, “en síntesis, los foros, no representan una verdadera consulta, sino que son espacios de simulación, difusión y legitimación oficial”.

Finalmente anuncian que defenderán sus derechos colectivos e impugnarán mediante amparos colectivos la nueva Ley de Educación, por considerar que viola su derecho a la consulta y margina a los pueblos originarios del derechos a la educación.

Tu opinión es importante:

comentarios