Congresos locales en México orillados a sesiones virtuales por pandemia

Morelia, Michoacán.- El uso de las tecnologías en el trabajo legislativo en México, se vio obligado a ser una realidad debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, de tal manera que actualmente 23 Congresos locales han hecho uso de las sesiones virtuales para trabajar.

En el reporte denominado “Congresos Virtuales y Legalidad en Pandemia de COVID-19”, elaborado por la organización Visión Legislativa, se da cuenta de aquellos Poderes Legislativos que en sus estados han reformado su Ley Orgánica para poder sesionar virtualmente, quienes no han realizado tal reforma y aún así han tenido sesiones de Pleno, y aquellos que de plano han desdeñado tal posibilidad.

El Congreso de Michoacán se encuentra entre los estados que han reformado su Ley Orgánica y realizan sesiones virtuales.

En su reporte, Visión Legislativa apunta que actualmente, de las constituciones locales, once (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán) no establecen concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo local desde el Congreso local.

“Si bien el resto de las entidades federativas sí establecen este tipo de facultades extraordinarias, no se especifica bajo qué ramo aplican, con excepción de la Constitución de Colima en ramos de hacienda y gobernación”.

Los estados en que sus Congresos ya han reformado su Ley Orgánica para dar certeza jurídica a las decisiones que se tomen en las sesiones virtuales son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.

Todos esos Legislativos ya han sesionado virtualmente, al igual que los de la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, y Zacatecas, los que no han reformado aún su Ley Orgánica.

Por lo que toca a los Congresos que no han ni reformado su Ley Orgánica ni han sesionado virtualmente son: Aguascalientes, Campeche, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

