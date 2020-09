Conoce a Manuel, el albañil que se tituló como enfermero.

En redes sociales se volvió viral la publicación de Manuel Chimal, un joven que trabajaba como albañil para poder solventar sus estudios como enfermero, y que a finales del mes pasado se tituló como Licenciado en Enfermería.

Manuel Chimal, originario de Oxkutzcab municipio del sur de Yucatán, declaró en su publicación que a pesar de haber logrado su cometido de recibirse como licenciado en enfermería, no olvida de donde viene.

“Este secre ya es licenciado en enfermería.

😊😊😊 no me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, Manuel Chimal en su cuenta de Facebook.