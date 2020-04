Consejo Supremo Indígena advierte crisis alimentaria por Covid-19

Morelia, Michoacán.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, alertó este viernes sobre una inminente crisis alimentaria debido a la falta de apoyos a campesinos durante esta crisis sanitaria.

A través de un comunicado se informa que ni el gobierno Federal ni el Estatal, han apoyado con políticas públicas eficaces a los campesinos este año, “ni siquiera han apoyado con fertilizante orgánico y/o químico pese a que las ciudades dependen del abastecimiento de los productos agrícolas del campo.

“Advertimos que de no recibir apoyo alguno, en el campo de las comunidades indígenas se presentará una crisis alimentaria, lo que se sumaría a la crisis de salid y económica que actualmente existe y que inevitablemente derivará en una crisis política”.

Es así que el Consejo exige que se apoye debidamente a los campesinos por ser los principales productores de alimentos; “urgen apoyos reales y no sólo en discursos, los campesinos no reciben apoyos directos, los artesanos no tienen donde vender sus creaciones porque las ferias, mercados y plazas se encuentran cerrados.

“Cientos de familias no tienen acceso al agua potable y apenas les alcanza para comer al día, y las respuestas económicas que anuncian los gobiernos no benefician a las comunidades, por las condiciones particulares de marginación exclusión y pobreza en que viven”,

Finamente hacen un llamado a los pueblos y comunidades, para recortarles que en este momento es muy importante retomar y fortalecer sus principios de ayuda mutua y solidaridad.

