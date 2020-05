Consumo de carne se vuelve un lujo en EUA a causa del Covid-19

Debido la disminución de la producción cárnica de las grandes empresas, la carne orgánica, que es mucho más cara que la carne convencional ha suplido la demanda del alimento.

La pandemia del covid-19 en Estados Unidos ha echo infinidad de estragos. La industria cárnica no es la excepción, pues las grandes empresas productoras de carne como Tyson Foods y Cargill han reducido su producción en 40%.

Esto ha impactado de manera negativa, pues la oferta de carne convencional se ha reducido exponencialmente, mientras que la demanda por el alimento se ha mantenido. En este hueco entran los productores de carne orgánica y carne de “elite”, como cerdos de raza y vacas cuyo costo de producción de carne supera por mucho el de las vacas “tradicionales”.

Este tipo de carnes suelen costar hasta 300% más que la carne convencional, por lo que se reduce en gran medida los sectores que pueden costear este producto.

Por otro lado, una de las explicaciones para la reducción de productos cárnicos convencionales es que buena parte de los empleados , alrededor del 44% se compone de hispanos y afroamericanos, dos de los sectores sociales más vulnerables ante el coronavirus.

Además, estas plantas de producción cárnica funcionan en cadena, es decir muchos empleados confinados durante 8 horas en un mismo lugar, en una producción en linea, lo que aumenta considerablemente el riesgo de contagio, inclusive si se usan las medidas mas estrictas de prevención del contagio.

Este problema no atañe a los pequeños productores de carne no convencional, ya sea por el alimento del ganado o por la raza que estén manejando. Por un lado esto es una ventaja, pues se necesitan menos empleados y la producción no es en masa, misma acción que conlleva la desventaja de que el producto aumenta muchísimo su precio.

