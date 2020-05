Continúa disputa PT-Madriz por Ley de Educación del Estado

Morelia, Michoacán.- La disputa por la nueva Ley de Educación del Estado entre el Partido del Trabajo, y el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada –presidente del Congreso y de la Comisión de Educación- persiste a diez días de aprobada la nueva norma.

El nuevo capítulo se escribió este lunes luego de que Madriz convocara al líder petista en la entidad Regionaldo Sandreoval Flores a un encuentro público dialogar sobre la norma. Sandoval aceptó la invitación pero bajo un formato diseñado por él.

Finalmente ambos personajes se quedaron solos en sus respectivos encuentros, eso sí, convocando a ruedas de prensa cada uno para asegurar que el otro los había dejado plantados.

Cabe recordar que el PT ha cuestionado los contenidos de la norma al asegurar que se dejó fuera la Educación Inicial y la Indígena, en tanto que Madriz sostiene que ambas están contempladas, y que la Ley no puede ser rehén del interés de un partido político.

En su rueda de prensa de este lunes, Reginaldo Sandoval enfocó baterías a Morena, al considerar que ese partido tiene que ordenarse, “sigue siendo un movimiento y necesita un líder, porque su líder es el presidente y por eso no cuaja”.

Cuestionó que hasta el momento no exista un pronunciamiento de Morena sobre la nueva Ley de Educación, “la postura de Madriz es regresiva, aquí estamos señalando al diputado porque hasta ahora sólo él ha dado la cara”.

Informó que el PT buscará la promoción de una controversia constitucional contra la norma, ya sea a través de los ayuntamientos o las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, que son los facultados a ellos.

Adelantó que está en charlas con el gobernador Silvano Aureoles Conejo para que éste no publique la norma y la retorne con observaciones al Congreso del Estado.

Por su parte Madriz Estrada, en su rueda de prensa cuestionó a Reginaldo Sandoval, “entre comillas él ha respaldado a la Cuarta Transformación, y digo entre comillas porque se ha ausentado de algunas votaciones”.

Informó que el Ejecutivo del Estado fue notificado el 20 de mayo sobre la aprobación de la nueva Ley de Educación y a partir de ahí tiene diez días para publicarla en el Periódico Oficial del Estado.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo del Estado vete la nueva norma, apuntó: “creo que él tiene una visión objetiva y que los intereses de grupo hoy quedan hechos a un lado, apelo a que va a haber acompañamiento a lo aprobado por el Poder Legislativo”.

Tu opinión es importante:

comentarios