Continúa embestida en Congreso a feministas, buscan quitar presea a Humanas Sin Violencia

La embestida contra feministas y colectivas en el Congreso local continúa, ahora el diputado petista Baltazar Gaona García busca le sea retirada a la organización Humanas Sin Violencia, la condecoración «La Mujer Michoacana» que le fuera otorgada por la Cámara el pasado ocho de marzo.

El ejercicio de la crítica por parte de Humanas Sin Violencia, a través de su directora Lucero Circe López Riofrío, sobre las iniciativas promovidas por Gaona García, por considerarlos violatorios de los derechos de las mujeres, son la razón por la que el petista busca ahora que la condecoración le sea retirada.

Contradictoriamente, Gaona García se ampara en señalar a la organización como “intolerante con quien no está de acuerdo con su ideología”.

Cabe recordar que Gaona se ha convertido en el más activo opositor dentro del Congreso a la despenalización del aborto, al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y a toda manifestación proderechos de las mujeres.

El avance de la agenda de Gaona se ha visto favorecido por una Legislatura, en donde 23 de los 40 votos existentes se inclinan por una agenda conservadora, esto pese a que por primera vez en la historia en la Cámara hay mayor número de diputadas que de diputados.

El pasado 8 de marzo, durante la Sesión Solemne en que le fue entregada la condecoración, Circe López -promotora de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Michoacán- cuestionó que en ocasiones en el recinto legislativo existan mensajes cargados de violencia simbólica expresa y con un elevado tono de intimidación y amenazas.

“Dos siglos no han bastado para que reconozcan a las mujeres; dos siglos y no cesan los ataques para despolitizar a las mujeres, despojarnos de nuestro cuerpo a través de mandatos que atentan no sólo contra la dignidad humana, sino que son expresiones profundamente misóginas, sexistas, violentas y discriminadoras”, referiría.