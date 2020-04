El Coronavirus estará conviviendo con el humano durante mucho tiempo: OMS

Ciudad de México.- “El Coronavirus estará con nosotros durante un largo tiempo”, aseveró el presidente de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus, al exhortar a los gobiernos del mundo a no bajar la guardia pese a la disminución de casos en todo el globo.

Y es que consideró que las medidas de aislamiento social han sido exitosas en gran parte del mundo, sin embargo el virus continúa siendo muy peligroso y lo será durante mucho tiempo, en tanto no se desarrolle una vacuna efectiva.

“En algunos países la pandemia está en su fase preliminar, en otros hay rebrotes… queda mucho por hacer aún y el virus estará con nosotros durante largo tiempo”, advirtió.

Reconoció que un síntoma común del confinamiento es la frustración, sin embargo enfatizó la necesidad de continuar con dichas medidas.

Por último, señaló que incluso en los países en los que ya levantaron el confinamiento, la vida no regresó a lo que era antes, si no que se generó una nueva normalidad, la cual involucra una serie de medidas para prevenir futuros contagios no sólo de Coronavirus sino de cualquier otra enfermedad que pueda poner en riesgo a la raza humana.

