Covid-19 ha evidenciado lo peor del neoliberalismo: Noam Chomsky

Ciudad de México.- Una de las grandes enseñanzas de la pandemia del Coroanvirus Covid-19 es como el sistema neoliberal capitalista ha sido incapaz de atender la crisis, expuso el filósofo, lingüista y pensador estadounidense Noam Chomsky.

Al respecto refirió que esta es una prueba más de que el sistema está por colapsar, debido a “un fallo masivo del sistema capitalista en su modalidad neoliberal, que en el caso de los Estados Unidos está agravado por los bufones sociópatas que manejan el gobierno”, consideró.

Además enfatizó en que la crisis también ha dejado en claro que los gobiernos del mundo lejos de ser la solución, han venido a agravar el problema con la incapacidad de contener la pandemia, sopretexto de continuar bajo un esquema de libre mercado.

“-¿Qué lecciones podemos extraer de la pandemia?

-La primera es que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Si no aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido será peor”, lapidó en una entrevista radiofónica.

“Las farmacéuticas tenían recursos y son superricas, pero no lo hacen porque los mercados dicen que no hay beneficios en prepararse para una catástrofe a la vuelta de la esquina. Y luego viene el martillo neoliberal. Los gobiernos no pueden hacer nada. Están siendo el problema y no la solución”.

“Estados Unidos es una catástrofe por el juego que se traen en Washington. Saben cómo culpar a todo el mundo excepto a ellos mismos, a pesar de que son los responsables. Somos ahora el epicentro, en un país que es tan disfuncional que ni siquiera puede proveer de información sobre la infección a la Organización Mundial de la Salud”.

