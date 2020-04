Crean App que muestra disponibilidad de hospitales en CdMx y Zona Metropolitana

El gobierno de la Ciudad de México lanzó una aplicación que muestra la disponibilidad de camas que hay en los hospitales de la CdMx, para poder atender los casos de coronavirus que se presenten.

El objetivo es que los pacientes que tengan o presenten síntomas graves a raíz del coronavirus, puedan saber a dónde acudir y que los puedan recibir.

“Queremos presentarles esta aplicación que es para aquellos que tengan síntomas graves de covid-19 y también para nuestras ambulancias del 911, de nuestras distintas instituciones, para que una persona no llegue al hospital y le digan: “aquí no hay espacio”, si no que ya sepa cuál es el hospital mas cercano a su domicilio y al mismo tiempo, el que tiene espacio para un posible intubación”, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.