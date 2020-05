Durante cuarentena Banxico sufrió ciberataque; no pasó a mayores

Ciudad de México.- El pasado mes de abril, el Banco de México fue víctima de numerosos ataques cibernéticos de origen hasta ahora desconocido, dieron a conocer autoridades de la institución.

Este ataque pretendía apoderarse de datos de usuarios, sin embargo el ataque pudo ser contenido y por lo tanto, la información de los usuarios no se vio comprometida.

Al actualizar el informe de principales incidentes cibernéticos en 2020 en el sistema financiero nacional, el Banxico dio a conocer que en el cuarto mes se detectó un ransomware en varios servidores.

De momento el Banco de México no ha precisado la duración del ataque, así como si el objetivo era la institución en sí o algún otro banco particular, sin embargo han reiterado que no existe riesgo alguno de vulneración de los datos personales de los usuarios.

