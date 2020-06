Cubrebocas puede prevenir contagios de coronavirus y salvar vidas: Nobel de Química Mario Molina

El premio Nobel de Química, Mario Molina, hizo la recomendación al presidente de México y de otros países a usar cubrebocas en todo momento para evitar el incremento de contagios de coronavirus en México.

“Porque es uno de los medios más importantes a nivel mundial para combatir el Covid-19, además ha salvado miles de vidas”.

El SARS-COV-2 se contagia por las partículas de saliva y puede viajar también en los llamados aerosoles, micropartículas conocidas técnicamente como PM2.5.

“Es como el humo del cigarro: si estamos en un restaurante, a veces les llega; si hay muy buena ventilación no es tan problemático. Si no hay buena ventilación, puede trasladarse a mayores distancias de lo que consideramos sana distancia, por eso es muy contagiosas. Por fortuna, los cubrebocas, muy sencillos, lo pueden parar”.

Indicó que participó con un grupo de científicos estadounidenses en una investigación sobre la eficiencia de los cubrebocas, los hallazgos publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), son los primeros sustentos científicos que demuestran que el correcto uso de cubrebocas evita contagios y muertes por coronavirus.

Destacó que hay relación en las estadísticas, donde se correlacionan las tendencias de infección y muerte por covid , con el uso de las mascarillas.

El premio Nobel recomendó a la población su uso como medida de protección, añadida a las otras medidas de confinamiento y sana distancia.

A los líderes políticos les hizo un llamado para portar el cubrebocas ya que “se trata de una cuestión cultural” que la sociedad aún no adopta, por lo que el ejemplo debe provenir de las altas esferas, para instar así a la ciudadanía.

“Trataría de convencer a la gente (de que el cubrebocas) es para su propia protección. No sólo sirve, como dijo la Organización Mundial de la Salud, para no contagiar: no (todas las personas) son tan responsables para usarlo. Estamos explicando que es para su propia protección personal, esperamos que eso sea lo que funcione como una medida muy eficiente”. De igual forma dijo que aún se preparan más estudios científicos sobre los materiales que hacen más efectivos a los cubrebocas, al momento los que tienen doble capa ofrecen una protección de hasta el 80%: “Recomendamos que líderes, como” Sheinbaum Pardo, lo porten, “porque ella no está en su casa ahorita, que en esos casos es muy importante usar la máscara”.

