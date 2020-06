Cuitláhuac García acusa de “golpistas” a los gobernadores de oposición por crear grupos

En conferencia matutina de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, señaló que hacer grupos entre gobernadores para oponerse a las políticas del gobierno federal representa una intención “golpista” y “separatista” cuando el país necesita unidad.

El mandatario mencionó que él y su administración no comparten la visión de esos gobernadores que difieren.

“Nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos, cuando digo nosotros me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal, nosotros pensamos que no son muy momentos de hacer grupos, al contrario es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante”, agregó.

Así mismo, el veracruzano declaró que le parece una intención de agruparse como golpista, y el ve separatista el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional frente a la pandemia que para el gobernador , no podemos separarnos en grupos.

“Tenemos que unirnos todos, los estados tienen alguna fortaleza, solos no vamos a poder, tenemos que unirnos en torno a una estrategia nacional, y ese es lo que quería expresar, desde luego es una opinión personal del gobierno del estado, de quién encabeza el gobierno del estado, pero es muy importante convoco a mis colegas a que reflexionemos en torno al interés nacional”.

