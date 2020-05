Dan luz verde a dictamen para apoyos en cobro de agua potable por crisis sanitaria

Morelia, Michoacán.- Con la intención de evitar cortes de agua por falta de pago en este periodo de contingencia sanitaria, este viernes las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto del Congreso, dieron luz verde al dictamen por el que se reforma en la materia la Ley de Hacienda Municipal.

La propuesta presentada en la última sesión de Pleno por los legisladores Alfredo Ramírez Bedolla y Ernesto Núñez Aguilar, fue sometida a adecuaciones durante la reunión de comisiones, con la idea de no afectar la autonomía que tienen los ayuntamientos en torno al servicio de agua potable,

Es así como se le agregan artículos transitorios a la Ley de Hacienda de manera que si los 112 ayuntamientos y el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán lo consideran conveniente, se emita un acuerdo de no cobro y prórroga de pago hasta antes de que termine el 2020, así como a no cortar el servicio público, y que si hay condiciones financieras se pueda emitir un subsidio al sector popular, adultos mayores y grupos vulnerables en las condiciones financieras con que cuente el Sistema de Agua Potable.

Dentro de este tema, las comisiones acordaron también emitir un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que durante el tiempo que dure la crisis sanitaria no cobre el servicio a los organismos y sistemas de agua potable.

Se prevé que sea en la próxima sesión de Pleno cuando sea turnado el dictamen para su discusión y probable aprobación.

Tu opinión es importante:

comentarios