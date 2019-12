Dan portazo a diputados de Morena en reunión de legisladores con funcionarios de finanzas

Morelia, Michoacán.- Un portazo a legisladores de Morena, fue propinado la noche de este sábado por diputados que integran las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda, esto al sostener una reunión a puerta cerrada con funcionarios de la Secretaria de Finanzas y Administración momentos antes de reanudarse la sesión permanente para dictaminar el paquete económico estatal 2020.

La reunión de comisiones unidas, fue citada en uno de los salones de la llamada Casona del Congreso, en donde ya presentes los diputados en el lugar, algunos de ellos abandonaron el salón para acudir a uno contiguo para reunirse con los funcionarios de la Secretaria de Finanzas.

Tras pasar los minutos, los diputados de Morena determinaron pararse y acudir al salón aledaño para ver porqué estaban reunidos ahí otros legisladores, retrasando con ello el inicio de la sesión.

En el referido salón se encontraban los diputados Norberto Antonio Martínez Soto, Octavio Ocampo Córdova, Yarabi Ávila González, y Ernesto Núñez Aguilar con los funcionarios estatales de las áreas de Ingresos, Egresos, Operaciones Financieras y Presupuesto de la Secretaria de Finanzas.

Frente al arribo de los morenistas los legisladores evidenciarían su molestia, por lo que procederían a cerrar las puertas del salón en que se encontraban reunidos atrancándola.

Tras ver cerrar las puertas ante ellos los legisladores guindas corearían “¡sesión!, ¡sesión!, ¡sesión!”.

“Venimos a ver qué pasa ya que estamos esperando que haya quórum para iniciar la reunión de Comisiones Unidas, y nos encontramos aquí que hay una reunión alterna en donde se encuentra el subsecretario Rubio con diputados independientes, del PAN, del PRD y del PRI, y queremos ver qué sucede porque tenemos una hora esperando que se pueda instalar la reunión y no sabemos qué otros temas tengan que tratar fuera de la mesa de comisiones. Están discutiendo el paquete económico en donde no se debe”, apuntó la legisladora Cristina Portillo.

En tanto Alfredo Ramírez Bedolla lamentó la situación, “no inicia la sesión al parecer hasta que dé línea el gobernador por parte de algunos diputados, vamos a ser pacientes y estar muy serenos para lo que venga, tienen que salir en algún momento de su reunión privada”.

El legislador consideró que la tardanza que tuvo el Ejecutivo para turnar al Congreso el alcance a la propuesta del Paquete Económico, es para no generar diálogo, “lo que está claro es que al gobierno del estado no le interesa el diálogo ni con los diputados en su conjunto, ni con la sociedad, sólo dialoga con los que le dicen si”.

Tu opinión es importante:

comentarios