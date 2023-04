De negocios a negocios

Por: José Guadalupe Bermúdez Olivares

Todo comerciante que de su negocio obtiene sus ingresos se da cuenta cuando las personas tienen recursos, porque en ese momento sus ventas se incrementan, pero pocas veces se detiene a pensar de la importancia de las políticas públicas y de los programas sociales, a menudo se queja que él no obtiene beneficios, incluso se siente de la “alta sociedad”, adopta un pensamiento de empresario y se siente como tal, lo que no es malo, pero negativo es sentirse dentro de un sector de los grandes empresarios y actuar como ellos, sin darse cuenta que no tiene cientos o miles de empleados y que sus ganancias no son del tamaño de Claudio X, quien antes de la pandemia tenía más de 10 mil millones de pesos, cantidad que se incrementó con el dolor de los mexicanos en tiempo de la pandemia.

Si observamos a los pequeños negocios, de esos que cuentan con 3 a 10 empleados o que son familiares, tenemos de 2 tipos: los que no pagan impuestos, explotan al máximo a sus trabajadores, no le respetan el derecho a la seguridad social, menos el de utilidades, tampoco el salario mínimo; otros, en cambio cumplen con todo, su lado humano está aparejado a su deseo de salir adelante y de crecer, sin necesidad de pedir préstamos gubernamentales. Los primeros son de los que piden créditos gubernamentales y no los pagan objetando estar en quiebra, los segundos hacen el esfuerzo para cumplir con los compromisos. Seguramente conoces de los dos tipos de empresarios y te das cuenta que los “chapuceros” se quejan amargamente de los programas sociales, les duele, como si fueran recursos suyos, lo que reciben los adultos mayores y los estudiantes, sin pensar que de esos programas se benefician.

El gobierno de la Cuarta Transformación destina muchos millones de pesos en la pensión a los adultos mayores y becas a los estudiantes de media superior y superior, como derecho universal, también apoyos a miles de campesinos en el programa Sembrando vida, entre otros programas que al cumplir su objetivo de lograr mejores condiciones de vida de quien más lo necesita, moviliza la economía del país, incluso esos pequeños negocios se benefician porque parte de ese dinero llega a sus cajas registradoras al momento que el becario va y compra alguno de sus productos. ¿Entonces por qué muchos de estos microempresarios se quejan de que ellos no tienen apoyos?

La respuesta a los quejidos y lamentaciones, de sus rabias y desvaríos, de este sector de pequeños negocios que no pagan impuestos, es la inmoralidad, actúan así porque saben que es inminente un ajuste de cuentas, que pronto les llegará la Ley y les obligará a pagar el seguro social a sus trabajadores y desde luego pagar los impuestos que no han pagado por años. Acostumbrados a escamotear sus deberes, lo que comprueba su inmoralidad, lo que hacen es tratar de llamar la atención de quienes creemos en la Cuarta Transformación, buscando que más de alguno les crea en sus mentiras; ah, pero eso sí, tratan de disfrutar, cada vez que pueden, del erario, donde, además, hasta proclaman ser seguidores de Andrés Manuel López Obrador al pedir.

En particular he dejado de ir a consumir en esos negocios donde hieren la razón, porque en todo momento están en las redes contra el rescate de este país, en defensa de García Luna y de su labor de control de narcos, están a lo que dan defendiendo a los magistrados corruptos que dejan libres a los asesinos y narcotraficantes, que les liberan sus recursos y que, desde luego, están en contra de la Guardia Nacional y a favor de los extranjeros que siguen saqueando los recursos naturales con los permisos que se dieron arbitrariamente para explotar las minas.

Identificar a este sector es para hacerle entender que actúan mal, que no van a poder detener el avance democrático de este país, decirles que el odio que manifiestan en todo momento no ayuda a nada, menos cuando después de atacar corren a persignarse a la iglesia.