Demandan que leyes se consulten a todas las comunidades, no sólo a Concejos

Integrantes del Consejo Supremo Indígena, exigieron al Congreso del Estado que las reformas legales por realizar en materia indígena, sean consultadas a todas las comunidades, no solamente a los Concejos de Gobierno como se está proyectando.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cerró temporalmente la puerta a la posibilidad de que las comunidades indígenas en Michoacán accedan a presupuestos directos, esto al determinar la invalidez del Capítulo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado en materia de Pueblos Indígenas, debido a que tal legislación no fue consultada previamente a las comunidades.

Previamente en mayo, la Corte invalidó todo el Capítulo correspondiente a la Educación Indígena dentro de la Ley de Educación del Estado, así como el capítulo sobre la Educación Inclusiva y la Educación Especial, debido a que el Congreso tampoco realizó las consultas debidas.

Las comisiones de Fortalecimiento Municipal, Asuntos Indígenas, y Asuntos Electorales, sostuvieron el pasado 19 de septiembre una primera reunión con un bloque de autoridades comunales, para empezar a establecer la ruta de trabajo y reponer el proceso legislativo.

Hoy la reunión fue con los integrantes del Consejo Supremo quienes, de entrada plantean que la consulta de las reformas legales debe darse a todas las comunidades, no sólo a los Consejos de Gobierno ya establecidos.

En entrevista Pavel Guzmán apuntó que el Ejecutivo y el Legislativo pretenden consultar todas las leyes en materia indígena, incluyendo la resolución de las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tangamandapio, Nahuatzen, Erongarícuaro y Zitácuaro, así como la de Ley de Educación, sólo los Concejos de Gobierno.

“Lo primero que queremos decirles es que está mal, que se debe de consultar a todas las comunidades y realizar una consulta de manera apropiada, es decir, de manera libre, previa, vinculatoria, culturalmente adecuada. No vamos a dejar que únicamente se consulte a los Concejos de Gobierno”.

Apuntó que si bien dentro del Consejo Supremo Indígena participan también Concejos de Gobierno Comunal, resulta insuficiente que las consultas se concentren sólo a éstos, sino que se tiene que abarcar a las 400 comunidades que hay en el estado.

En caso de no obtener una respuesta favorables al respecto, el Consejo Supremo prevé la promoción de los recursos legales necesarios.

Asimismo, el Consejo Supremo entregó al Congreso dos iniciativas ciudadanas, una para una Ley de Justicia Indígena, “en el 2007 hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y le quitaron a las comunidades indígenas atribuciones en jueces menores o jueces de tenencia, y ahora queremos que se le regrese, porque los jueces siguen trabajando en las comunidades de facto y además porque es un derecho”.

La segunda iniciativa es a la Ley Orgánica Municipal para que puedan acceder al presupuesto directo también las encargaturas del orden, ya que actualmente sólo están previstas las tenencias.

“Son 129 tenencias, pero hay más de 350 encargaturas del orden, que son pueblos más pequeños, más pobres, más rezagados y a las que no les permite la Ley Orgánica Municipal acceder al presupuesto directo”.