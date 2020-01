Denise Dresser llega a la mañanera de AMLO

La politóloga y escritora mexicana, Denise Dresser, acudió este 29 de enero a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabeza de lunes a viernes en Palacio Nacional.

Dresser llego al recinto alrededor de las 5:20 de la mañana y se formó como los demás periodistas que cubren la fuente de Presidencia y llegan desde temprana hora para buscar un buen lugar.

“Estoy aquí por Sergio Aguayo” declaró Denise, pidió un compromiso para no impulsar leyes que permitan acusar judicialmente a periodistas.

Por su parte, López Obrador le respondió la pregunta sobre una supuesta reforma que se alista en la materia. ; “Lamento que me confundas. No tengo nada que ver con la supuesta reforma judicial. El Fiscal general, en el caso que sea cierto, es autónomo. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconde la mano”.

El mandatario se comprometió a no apoyar una reforma judicial que criminalicé la labor periodística, “vamos a respetar siempre el libre derecho a las ideas, no se va a censurar a nadie, nos interesa mucho la moral pública. Somos distintos, somos diferentes”.

El tema sobre la libertad de expresión salió a raíz de que el académico Sergio Aguayo, quien denunció diversas irregularidades en la gestión de Humberto Moreira cuando fue gobernador de Coahuila, tuvo que pagar una fianza para evitar un embargo, porque un juez se lo ordenó por daño moral.

