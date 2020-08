Denuncia Irán a Estados Unidos: apoyan a grupos terroristas

Ciudad de México.- El gobierno Iraní, acusó a los Estados Unidos de apoyar a grupos terroristas, luego de la captura de Yamshid Sharmahd, cabecilla del grupo terrorista Tondar.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abás Musavi señaló que dicho grupo fue articulado y armado desde territorio estadounidense, por lo que advirtió, este país deberá de responder por sus actos.

“Tondar es un grupo armado ilegal también llamado Asamblea del Reino de Irán que busca derrocar al gobierno iraní y restaurar la monarquía en la nación persa, financiado por los Estados Unidos”, expuso.

““El régimen de Estados Unidos, que alega ser amigo de la nación iraní, acoge y da cobijo a los terroristas reconocidos que están implicados en ataques terroristas en Irán”, expuso.

Cabe señalar que estos señalamientos se dan en el marco de la escalada de la tensión entre ambas naciones, luego de que Estados Unidos impusiera un bloqueo comercial e Irán se viera obligado a comerciar con otros países víctimas de bloqueo como Venezuela.

The west must cease financing and harboring terrorists. From their safe havens in US and Europe, they promote hatred, agitate & organize murder & mayhem, and shamelessly claim responsibility for the murder of innocent Iranian civilians.

Smokescreens can’t obscure this hypocrisy.

— Javad Zarif (@JZarif) August 1, 2020