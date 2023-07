Derechohabiente del IMSS pierde control y ahorca a trabajadora

Morelia, Michoacán.- Molesto por no poder realizar un trámite administrativo, un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ahorcó y amenazó de muerte una mujer trabajadora, en el municipio de Los Reyes.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el Hospital General de Sub Zona No. 17, donde Teresa S. R., jefa de oficinas administrativas de dicho centro hospitalario atendía a un usuario que acudió con la finalidad de realizar un trámite, pese a que el plazo para presentar su documentación ya había prescrito.

La trabajadora intentaba ayudar al derechohabiente a concluir su trámite, para lo cual se comunicó a la subdelegación de Zamora, donde finalmente se atendería la solicitud del asegurado, pero al ser informado de que debía esperar, el hombre se molestó y se tornó violento.

“Él se enojó, empezó a gritarme palabras muy fuertes, altisonantes, me decía que valíamos para pura chingada, que no servíamos para nada y que lo único que queríamos era chingarlo”, narró la afectada.

La mujer dice que pese a los insultos, conservó la calma y permaneció en su lugar; posteriormente, el hombre se retiró pero segundos después regresó para agredir a la empleada.

“Fue directo conmigo, me levantó de la silla del cuello y me estaba ahorcando; con el mismo celular le pegué en la cabeza y empecé a manotear y cuando pude hice palanca, fue cuando pude gritarles a los compañeros, entraron los vigilantes y me soltó.

Me llenó de miedo, de angustia y con sus amenazas me dijo te voy a matar”, contó Teresa S.

Lastimada del cuello y con una crisis nerviosa, la trabajadora del hospital del IMSS fue al área de urgencias donde fue estabilizada.

Policías acudieron a las cercanías del hospital con la intención de detener al agresor identificado como David Ch. M., pero éste no fue localizado. La mujer víctima de la agresión presentará denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a que teme por su vida, pues las amenazas de muerte fueron reiteradas, asegura.