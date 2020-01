Desamor, problemas económicos y violencia, causas más frecuentes de la depresión y suicidio

Morelia, Michoacán.- Problemas en la relación de pareja, las dificultades económicas y la violencia en la que está inmersa gran parte de la sociedad, figuran como las causas más frecuentes de depresión.

Se estima que por cada diez michoacanos, siete de ellos han presentado depresión en algún momento de su vida.

A una semana de la conmemoración del Día Mundial contra la Depresión, celebrado el pasado 13 de enero, la médica especialista en Psiquiatría del Hospital General No. 83, Imss Camelinas, Liliana García Martínez, señaló que la depresión es una de la afecciones por las que se acude mayormente a recibir atención psiquiátrica y/o psicológica.

Algunas señales que se observan en las personas que padecen un transtorno depresivo son:

Disminución de su capacidad funcional, pérdida de interés por las actividades diarias, irritabilidad, aumento o pérdida de peso, disminución de energía, sensación de desesperanza, ansiedad, disminución del apetito sexual, entre otras.

En adultos, las situaciones que intervienen en el desarrollo de una depresión, son diversas y van desde un origen genético, hasta causas ambientales, mala funcionalidad en la familia, enfermedades o consumo de sustancias (drogas o alcohol).

Pero en gran parte de los casos, la depresión se presenta por “desamor” y problemas económicos.

“Aquí en urgencias (donde se atienden intentos de suicidio) lo que yo veo, las principales causas son el desamor, la infidelidad, es una de las principales causas tanto en hombres como en mujeres para tener un intento de suicidio, los problemas económicos y la misma violencia que hay tanto psicológica como física”, expuso la doctora egresada de la Escuela Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

En menores de edad, sobre todo en adolescentes, las causas más frecuentes de una depresión, señaló la experta, es el bullying.

“El problema tan sonado del ‘bullying’ (acoso escolar), que genera tan baja autoestima y todos los pacientes que son atacados por esta situación pues deben de ser atendidos. Dada la poca madurez que tiene un joven, hay una mayor impulsividad y los intentos de suicidio son más frecuentes cada vez, en los servicios de urgencia lo vemos muy seguido”, refirió la neuróloga.

Otro sector que últimamente también presenta depresión, es el de los adultos mayores, que en algunos casos, debido a disfuncionalidades, se aislan del resto de su familia o entorno.

“Están solos, la familia muchas veces los abandonan, la discapacidad que presentan ellos por la edad y el sentimiento de inutilidad o de que no sirven para nada, o porque no son capaces de realizar las actividades que normalmente hacían y ya no tienen un desempeño laboral en donde puedan sentirse ellos productivos o funcionales”, explicó la doctora Liliana García.

Para detectar un caso de depresión, la médica del área de Psiquiatra del IMSS Camelinas sugiere que previamente, al paciente le sean realizados los estudios adecuados para descartar un desorden orgánico, como diabetes, hipotiroidismo o fibromialgia, que son enfermedades que causan cansancio extremo, ansiedad, entre otros síntomas que pueden confundirse con los de una depresión.

