DeSantis firma proyecto de ley para facilitar la pena de muerte en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que elimina la exigencia de un veredicto unánime del jurado para sentenciar a muerte a una persona y fue promovida a raíz de que el autor de la matanza de Parkland, Nikolas Cruz, se salvara de la pena capital por ese motivo.

Una vez que entre en vigor esta ley, un juez de Florida podrá imponer la pena capital a un condenado si 8 de los 12 jurados así lo recomiendan, lo que significa volver a la situación anterior a 2017, que fue cuando empezó a exigirse la unanimidad, a requerimiento de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Today, I signed legislation ensuring the victims of the most heinous crimes get justice.

Once a defendant in a capital case is found guilty by a unanimous jury, one juror should not be able to veto a capital sentence.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 20, 2023