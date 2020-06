Desaparecen cuatro jóvenes en Celaya, tras disturbios del fin de semana

Celaya, Guanajuato.- Familiares y amigos de cuatro jóvenes de Celaya, reportaron su desaparición ocurrida desde la noche el pasado 19 de junio, fecha en la que se registraron diversos narco bloqueos y disturbios en ese municipio de Guanajuato.

Sharon Stepanie Carreño Ortíz de 28 años; Ana Beatríz Santana Sánchez de 31; Jorge Paulo Sandoval Rodríguez de 29 y, otra chica a la que le apodan La China, tuvieron contacto por última vez el pasado sábado cerca de las 11:30 de la noche.

Naylea, hermana de Stephanie, señaló que vía mensajes de texto, su familiar le comentó que se encontraba en la colonia Zona de Oro y que posteriormente se dirigiría a su casa, pero eso no ocurrió.

Para Naylea, no causó asombro que su hermana no llegara a dormir a casa, pues a veces se quedaba en el domicilio de Paulo, su novio, sin embargo, al día siguiente ya no contestó el teléfono.

Al ver que su hermana no llegaba, se puso en contacto con el padre de Paulo, quien le comentó que, al parecer, esa noche iban a llevar a una amiga al municipio de Cortázar.

Los cuatro jóvenes viajaban en un automóvil Nissan Versa, color gris, con placas de circulación GKF810A del estado de Guanajuato, que prestaba servicio de Uber.

Los familiares de los jóvenes desaparecidos presentaron la denuncia ante la Fiscalía del estado e iniciaron una búsqueda en redes sociales, a través de volanteo y otras acciones donde piden información que los acerquen al paradero de los jóvenes.

El mismo día de la desaparición, la Fiscalía de Guanajuato realizó un operativo en el que detuvo a cinco presuntos operadores del Cartel de Santa Rosa de Lima, entre ellos a la madre del líder, José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro”.

En respuesta, el grupo criminal bloqueó calles y carreteras, puntos donde también prendieron fuego a vehículos y establecimientos comerciales.

Grupos armados se movilizaron en todo el municipio y dispararon en contra de los negocios y los vehículos que circulaban

