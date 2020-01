Desaparecidas en promedio al día, 4.5 mujeres en los últimos 13 meses

Morelia, Michoacán.- Durante los últimos 13 meses, en México han desaparecido al día en promedio, un total de 4.5 mujeres, lo que genera un gran total nacional de mil 816 casos durante la era lopezobradorista.

Los datos provienen del “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas”, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y presentado este lunes en la Ciudad de México, por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, durante la rueda de prensa –de las llamadas mañaneras- del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de Michoacán aún y cuando numéricamente no es de los Estados con mayor número de casos, existen una decena de mujeres en calidad de desaparecidas.

Existen entidades de la República en donde las cifras son alarmantes, como el caso de Jalisco, en donde cada tres días desaparecen dos mujeres, al sumar en los últimos 13 meses, un total de 275 casos.

Puebla es otro de los estados con números escalofriantes, con un total de 173 mujeres desaparecidas en el periodo referido; le sigue Nuevo León con 161 casos; Tamaulipas con 160; y Chihuahua, 131.

Los estados que no tienen registro de mujeres desaparecidas son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

