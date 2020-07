Desarrollan cubrebocas transparente y que se esteriliza solo

Ciudad de México.- De frente a la crisis del Coronavirus covid-19, diversas empresas han comenzado con el desarrollo de mascarillas innovadoras, como es el caso de este nuevo prototipo de cubrebocas transparente.

Este no sólo es transparente, sino que además está recubierto de un material que hace imposible que este se empañe, y por si fuera poco, se esteriliza sólo, por lo que no hay necesidad de lavarlo y aún así conserva sus propiedades para impedir la entrada del Covid-19 al cuerpo de quien lo use.

Además cuenta con un sistema de ventilación, por lo que la entrada de aire al cubrebocas es electrónica, mientras que el aire que ingresa es filtrado para evitar contaminantes.

Cabe señalar que este cubrebocas ya fue avalado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, órgano encargado de este tipo de mecanismos de protección ante el Covid.

El cubrebocas es de la marca Leaf y si quieres acceder a su página puedes hacer click aquí.

