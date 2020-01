Descarta Silvano salida de Carlos Herrera Tello como secretario de Gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, desmintió que se aproxime un cambio en la titularidad de la Secretaría de Gobierno, luego de que presuntamente, el pasado fin de semana el actual secretario Carlos Herrera Tello, presentara su renuncia al cargo.

En el encuentro semanal con medios de comunicación, el mandatario estatal rechazó la versión extraoficial que afirmaba, el sábado pasado, Herrera Tello presentó su renuncia a la Segob estatal, en un documento con fecha de este lunes 06 de enero.

“Es una cosa falsa eso, no hay tal, en este momento no he tenido contemplado hacer ningún ajuste en el gabinete”, sentenció Aureoles.

En abril de 2019, Herrera Tello, asumió la Secretaría de Gobierno, en suplencia de Pascual Sigala Páez.

Tu opinión es importante:

comentarios