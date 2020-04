Desde hoy es obligatorio uso de cubrebocas en Michoacán

Morelia, Michoacán a 16 de abril de 2020.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció este jueves la determinación del uso obligatorio del cubrebocas, como medida de prevención de contagio del COVID-19 entre las y los michoacanos.

“Hago un llamado para que no se compren mascarillas profesionales, destinadas para el personal médico. Una mascarilla hecha en casa con pañuelos o tela es mejor porque puede lavarse diariamente; así no agotamos el material que se necesita en hospitales, no contaminamos y, sobre todo, sumamos una medida de higiene que nos ayuda a cuidar a los grupos vulnerables”, señaló.

En un mensaje dirigido a las y los michoacanos, explicó que luego de demostrarse en otros países el uso exitoso del cubrebocas, como un auxiliar en la protección y mitigación de contagio del coronavirus, a partir de hoy se establece su uso obligatorio en todo el estado.

“Les pido a todas y todos su solidaridad y colaboración responsable para adoptar esta sencilla pero importante medida”, convocó el mandatario.

Detalló que esta nueva medida ayudará principalmente para proteger del contagio a la población más vulnerable y evitar la propagación del virus, en especial los adultos mayores, que han sido el sector más afectado por la pandemia.

“El principal objetivo es proteger a la población, especialmente a los más vulnerables como son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Hoy, al igual que quedarnos en casa, lavarse constantemente las manos y mantener la sana distancia, el uso del cubrebocas puede hacer gran diferencia en el control de la enfermedad”, aseguró.

Informó que a fin de evitar un gasto extra para las familias, a través de la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de Salud, publicarán en redes y medios de comunicación, guías sencillas para que la población elabore en casa sus propios cubrebocas con material de fácil acceso. Ante ello, recordó la importancia de no comprar material profesional.

Como medida adicional, informó que toda la red de centros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) apoyarán con la elaboración de cubrebocas, para cubrir a las zonas más necesitadas del estado, e hizo un llamado a todas las costureras para sumarse a la producción de este insumo.

Aureoles Conejo reiteró su llamado a las y los michoacanos a seguir puntualmente todas las recomendaciones de prevención contra el COVID-19.

“Hagamos la parte que nos corresponde a todos y todas, ayudemos a salvar vidas”, finalizó.

