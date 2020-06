Desde el miércoles comenzará reembolso del Bono Monarcas

Morelia, Michoacán.- Luego de que se oficializó la venta del Monarcas Morelia a Mazatlán, comenzaron las dudas de los aficionados de cómo sería el reembolso del Bono Monarcas para quienes lo compraron por adelantado.

Pues buen, será a partir de mañana miércoles 17 de junio que los ex aficionados podrán solicitar el reembolso de la parte proporcional por los partidos que no se jugaron, dieron a conocer la ex directiva del equipo.

Se tendrá como plazo del 17 de junio al 30 de junio para solicitar el reembolso y sólo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Escanear tu bono monarca con la leyenda “Cancelado” escrita con marcador o cualquier material, sin que este tape el código de barras de la tarjeta, así como tener a la mano una identificación oficial vigente, por ambos lados.

Una vez con ambos documentos debidamente escaneados, se deberán de enviar a la dirección reembolsos@superboletos.com y esperar a que te respondan en un máximo de tres días.

De igual manera, en caso de necesitar mayor información, puedes escribir por whatsapp al número +52 81 1625 1483 o llamar al 01 800 2653864 en la opción cinco.

