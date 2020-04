Para despensas del Congreso 4mdp del erario, diputados no aportaron nada

Morelia, Michoacán.- Con recursos públicos y no con aportaciones hechas por los diputados fueron adquiridas las 40 mil despensas que los diputados repartirán en este periodo de contingencia, mismas que han presumido como adquiridas con recursos de su bolsillo.

Para la compra se dispuso de cuatro millones de pesos que el Poder Legislativo tenía de ahorros en los gastos de estos cuatro primeros meses de año, por determinación de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la cual fue la que realizó todo el proceso logístico y de adquisición con Segalmex.

No faltó quien propusiera que esos cuatro millones de pesos se dividieran entre los 40 diputados y fueran repartidos, eso sí, utilizando el argumento de la crisis sanitaria y el apoyo a los ciudadanos como pretexto.

El detalle es que a los diputados les gusta tomarse la foto y mostrar que son solidarios con la población pero no invertir un solo peso de sus bolsillos en ello. De ahí que el acuerdo fue generar la versión de que las despensas habían sido adquiridas con dinero aportado por los propios diputados, cuando en realidad fueron pagadas con el erario público.

Primero la versión fue que se descontaría una parte del aguinaldo de los diputados para pagar el costo, luego se señaló que sería una parte de la dieta de los diputados y otra de sus gastos en gestoría y las contradicciones entre los declarantes fueron frecuentes.

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla de plano dijo que no estaba enterado claramente cómo era el proceso para la adquisición de las despensas y que se les iba a informar este 30 de abril. El coordinador de la bancada perredista, Antonio Soto Sánchez fue quien aseguró que se adquirieron con parte de los aguinaldos y que si había diputados que no estaban enterados era por conflictos de comunicación en sus respectivas bancadas.

El perredista Humberto González Villagómez de plano agradeció a la Junta de Coordinación por las despensas entregadas, esto en diálogo con el coordinador del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez, durante la reunión virtual de la Comisión de Hacienda celebrada el jueves y que fue pública.

En un chat de WatsApp de diputados el tema salió a colación, ya que los integrantes del Comité de Administración y Control del Congreso estaban inconformes con la adquisición de despensas, pues ellos aspiraban poder manejar directamente esos cuatro millones de pesos.

Finalmente se concretó la adquisición de las 40 despensas a 80 pesos cada una, pero -como dice el dicho- la burra salió respondona, ya que hubo diputados que se inconformaron por lo raquíticas que estaban las despensas, lo que los iba a hacer ver mal.

Así, sin haber puesto un peso de su bolsillo, inconformes porque las despensas adquiridas los podría hacer ver mal, los legisladores reclamaron el contenido.

El acuerdo tomado es que aquellos diputados que quieran incrementar el volumen de las despensas o incorporarles otros productos lo hagan por cuenta propia, o bien que soliciten a Segalmex el cambio de artículos siempre y cuando el costo por despensa no exceda los ochenta pesos.

Mientras algunos diputados aún no están enterados de cómo operará la entrega de las despensas, hay quienes ya hasta las repartieron, una de ellas la diputada Wilma Zavala, coordinadora de la representación Parlamentaria, quien luego de criticar el contenido acabó por aceptarlo y ya hasta fotos repartiendo paquetes compartió en su cuenta personal de Facebook.

