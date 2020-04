Despliegan mil 843 elementos de la Guardia Nacional para resguardar hospitales frente a Covid-19

Para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus se distribuyó equipo de protección a los servidores de la salud que manejan la pandemia en los hospitales del país, informó, Alejandro Perea Alcaraz, coordinador de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Indicó que la seguridad en los hospitales se garantiza por parte de la guardia nacional, al desplegarse 1,843 elementos que se encargarán de proteger al personal de salud para evitar cualquier agresión en su contra.

“Lo que buscamos es que el personal médico se empeñe con tranquilidad, sin preocupación, sin sobresaltos y para ello tenemos a la Guardia Nacional, nos están proporcionando seguridad en las instalaciones hospitalarias de reconversión Covid”, destacó Perea Alcaraz.

Se resguardan 184 hospitales de reconversión, para evitar el ingreso de personas no autorizadas (que no sean personal del IMSS, alguien que no sea paciente o que no sean familiares autorizados de los pacientes).

Agregó que se vigilan las entradas y salidas de los hospitales para poder tener un mayor orden y control de lo que ingresa y sale de las instalaciones hospitalarias.

A su vez, la Guardia Nacional ha cuidado y escoltado los traslados del equipo médico que ha llegado del extranjero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y acompañan la entrega de los mismos a todas las unidades estatales de almacenamiento en el país.

“Además de la Guardia Nacional, el Ejercito Mexicano también nos está apoyando, son 232 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que proporcionan seguridad en 38 almacenes delegacionales y en 8 hospitales de reconversión Covid”.

Destacó que en el IMSS no existe un problema de robo hormiga, indicó que la preocupación y el problema es lo que pueda ocurrir en el interior y a las afueras de un hospital que atiende a enfermos de coronavirus.

“Trabajamos y hacemos lo necesario para que la situación esté siempre bajo control, trabajamos por el bien del personal de salud, de la derechohabiencia, de las instalaciones y por el bien de México”, puntualizó.

Por su parte Hugo López-Gatell señaló que hay un reto para que las personas utilicen los equipos médicos y de seguridad sanitaria para llevar a cabo las actividades que lo requieren y no sean usados mayoritariamente por personas que no lo necesitan de manera primordial.

