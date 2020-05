Diana, estudiante de derecho fue asesinada dentro de su casa en Nayarit

Diana Carolina Raygoza Montes, de 21 años de edad, fue asesinada el domingo 24 de mayo al interior de su vivienda en Nayarit, por un hombre. La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó el asesinato este lunes, además descartó el robo como móvil para el feminicidio.

Diana cursaba la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit, institución que informó del hecho a través de un comunicado donde exigen justicia a las autoridades.

Las primeras investigaciones del caso reportan que Diana fue asesinada entre las 07:00 y 12:00 horas del domingo 24 de mayo al interior de su casa, en la colonia Morelos, por un hombre. Perdió la vida a causa de heridas con arma blanca, punzocortante en el abdomen y tórax.

Además informaron que no hay señales de violación de chapas ni ventanas. La estudiante fue encontrada en la recámara principal con heridad y sobre la pared del dormitorio con las letras “SF” escritas con sangre, explicó el fiscal Petronilo Díaz Ponce.

Diana se encontraba sola en su casa desde el 22 de mayo, ya que sus familiares se encontraban fuera de la ciudad desde ese día.

La Fiscalía aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación y se castigará al responsable del crimen.

Diana en agosto del 2019 había denunciado en sus redes sociales que fue víctima de acoso en la calle, cuando iba hacia su casa después de terminar sus clases en la universidad.

Explica la impotencia que se siente al sufrir acoso y que la gente solo mire en lugar de decir algo, además sentenció y cuestionó si es necesario “esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar”.

Por su parte sus compañeras de la universidad recordaron a través de redes sociales que Diana lucho por la erradicación de la violencia de género en su escuela y sentenciaron que la Unidad Académica minimizó la protesta que realizaron las estudiantes a través de un tendedero.

Mujeres fueron a dejar velas, carteles y fotografías en la plaza principal de Tepic frente al palacio de gobierno, para exigir justicia por Diana.

— Julieta Mejía (@JulietaMejia) May 25, 2020

Diana fue víctima de la otra “pandemia”, la que no para, la que no entra en cuarentena. Fue feminicidio!!

Pero no, no dudo ni un segundo que luchaste por tu vida, no dudo ni un segundo que pataleaste, gritaste y lloraste para que alguien te escuchara.

Ahora nos toca a nosotras gritar tu nombre y esta vez nos van a escuchar, por ti Diana.#JusticiaParaDiana pic.twitter.com/whsPjhf3gx

— Chime (@XimeMadMu) May 25, 2020