A diferencia de otros países, México garantizará derecho a la educación pese a la pandemia: SEP

Ciudad de México.- A diferencia de otros países México no se rindió, por lo que que este lunes inició el ciclo escolar 2020-2021 a distancia por la pandemia del Coronavirus Covid-19, celebró Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública.

En rueda de prensa refirió que hoy regresaron a clase más de 30 millones de niños, niñas y adolescentes desde nivel básico hasta media superior, por lo que se garantizará el derecho a la educación a los mexicanos.

“México no se rinde, otros países y no quiero mencionar sus nombres, porque en la pandemia debemos ser solidarios, otros países se han rendido y concluyeron apresuradamente su ciclo escolar, otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso en automático y aprobaron a todos los alumnos, unos más repetirán el año, otros no volverán hasta el año 2021 y hay quienes otros cancelaron las clases hasta que tengan la vacuna, otros abrieron sin importar las condiciones de salud de su infancia de su magisterio”.

Por ello, celebró que en México se vele por la educación de los menores de edad, sin que esto signifique exponerlos al virus del Covid-19.

Por último, hizo un llamado a los estudiantes a aprovechar de la mejor manera las clases mediante la televisión, ya que insistió, esto permitirá prepararlos mediante las herramientas que exige la nueva normalidad.

