Diputados evidencian protagonismo, pugnas y pereza para trabajo Legislativo

Diputados integrantes de la LXXIV Legislatura local, evidenciaron este martes en sesión extraordinaria, su interés por protagonizar en tiempos de la contingencia sanitaria, sus pugnas políticas internas, y su pereza para desahogar los temas pendientes del Congreso local.

Durante casi dos horas, los 35 diputados asistentes a la Sesión Extraordinaria, debatieron el orden del día sacando a la luz rencillas contra la Junta de Coordinación Política –incluso algunos de los que pertenecen ésta-, arremetiendo contra el presidente de la Mesa Directiva, buscando figurar en época de contingencia sanitaria, evidenciando desconocimiento de su propia Ley Orgánica y de Procedimientos.

La discusión protagonizada por los legisladores en su recta final, fue resumida claramente por el diputado Javier Paredes Andrade: “una vez más este Congreso va a ser el hazmerreír de la población y de los medios de comunicación”.

Así es, los legisladores otorgaron material de sobra para ponerse una vez más en evidencia pública. Todos haciendo llamados unos a otros para ponerse a trabajar, desmarcándose a sí mismos del problema de improductividad legislativa; la mayoría aprovechando la coyuntura para cobrar públicamente facturas políticas a la Junta de Coordinación Política en la que todos ellos legalmente están representados; la mayoría con un claro desconocimiento de la norma interna pretendiendo modificaciones fuera de ley a la orden del día.

Uno de los ejemplos más claros del espíritu legislativo lo dio el diputado petista Baltazar Gaona Sánchez quien, tras los reproches de falta de productividad del Congreso pidió se retirara de la orden del día el dictamen sobre las Cuentas Púbicas Municipales porque eran muchas hojas que había que leer.

El grueso de las intervenciones de los legisladores giró en torno a su interés por protagonizar durante la contingencia sanitaria, su apetencia radicaba en posicionarse para que los michoacanos “se den cuenta” que están con ellos, autoproclamándose como “la voz del pueblo”.

Entre los ejemplos más claros del papel de divinidad con que se autoconciben algunos legisladores resalta el de Fermín Bernabé Bahena de Morena: “que el Congreso se pronuncie en sesión permanente para proteger a los michoacanos…”, “…salgamos a las calles para decir este Congreso está de pie”.

Otro ejemplo relevante de la naturaleza de la LXXIV Legislatura, lo dio la diputada Laura Granados Beltrán de Morena, quien tras reprochar la improductividad del Congreso y conminar al trabajo, advirtió que no se iba a poder quedar a toda la sesión porque se tenía que ir.

El embate directo al diputado Antonio Madríz Estrada, presidente de la Mesa Directiva, lo protagonizaron los diputados Miriam Tinoco Soto y Marco Polo Aguirre Chávez, quienes optaron por el regaño público al legislador.

“No evoquen la ley, la ley cuando les conviene la evocan, no hay que ser títere de la Junta de Coordinación Política, no nos interesa lo que digan los coordinadores, hay que tomar acciones, y si vamos a seguir en lo mismo, estamos en vano, cumpliendo caprichos de unos cuantos; toman acuerdos de chiste y quien queda mal y da la cara eres tú”, reprocharía Tinoco Soto al presidente de la Mesa.

Otro que evidenció su molestia con el presidente de la Mesa Directiva, fue el diputado Eduardo Orihuela Estefan, coordinador parlamentario del PRI, esto porque Madriz no incluyo un posicionamiento del priista Omar Carreón en la orden del día como se lo pidió la noche previa, ya cuando los asuntos de la sesión habían sido turnados a los legisladores.

Pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, varios legisladores se pronunciaron por la realización de las sesiones presenciales. Fue el diputado Osiel Equihua Equihua –médico de profesión- quien en una intervención les recordó los riesgos de estar conglomerados en Palacio Legislativo.

Frente a los golpes de pecho en las intervenciones, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, Brenda Fraga Gutiérrez les recordó a los diputados que nadie los impedía a trabajar, que si su ánimo era tal podían ya estarlo haciendo en comisiones.

Uno de los puntos de polémica fue el veto realizado por la Junta de Coordinación Política al dictamen elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para reformar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso con el fin de dar vida a las sesiones virtuales.

Hubo legisladores que pidieron se incluyera en la sesión o que se citara inmediatamente a otra para sacar adelante el dictamen. Ahí fue el presidente de la propia Comisión de Régimen Interno, Octavio Ocampo quien puso orden al recordar que para poder pasar a Pleno el asunto se tenía que enlistar 24 horas antes de citada la Sesión en la que se discuta, por lo que planteó seguir esa ruta.

“Estuvimos analizando el dictamen en la Comisión, lamentablemente el dictamen no se enlistó para esta sesión y nos causa agravio no sólo a nosotros sino a todo el Congreso, porque una vez más la Junta de Coordinación Política se toma facultades que no están en la Ley Orgánica y a veces se violenta el proceso legislativo. La idea era debatirlo aquí en el Pleno donde tendríamos que discutir el dictamen”.