Diputados de MORENA donarán aguinaldo y parte de su sueldo por contingencia de covid-19

Los diputados de MORENA, acordaron donar su aguinaldo y durante 3 meses una parte de su sueldo para apoyar a las familias y a los hospitales durante la contingencia por el covid-19.

Es importante mencionar, que las medidas de apoyo priorizan los insumos y equipos médicos en los hospitales, para una funcionalidad plena del sector salud. Sin dejar de lado la economía de las familias, los diputados también destinaran parte del presupuesto a sus respectivos distritos para tratar de cubrir todas las necesidades de los ciudadanos a los que representan en la camara.

¡Juntos saldremos adelante‼ Por eso ponemos en marcha un plan para apoyar a: 🏥Hospitales con insumos y equipo

💰La economía de nuestros distritos

🍽 Que no falte el alimento en los hogares#QuédateEnCasaYa #MéxicoUnido pic.twitter.com/fTV9DPY6tN — Tus Diputados Morena (@DiputadosMorena) April 14, 2020

A través de reuniones virtuales se acordaron estas medidas y posteriormente, el coordinador de los diputados de MORENA, Mario Delgado, hizo el pronunciamiento a través de un vídeo.

Es importante no olvidar que, el diputado y maestro en economía, Mario Delgado ha estado presente y al pendiente de cualquier información relacionada con el covid-19, y si bien la rama de salud no es su especialidad, no se mantiene ausente y acciona desde su trinchera.

Si algo hemos aprendido en esta crisis, es que todos estamos conectados y que el virus no discrimina a nadie. Somos una sola sociedad, un país, una humanidad. Por eso es tiempo de ayudarnos para salir adelante. ¿Qué vamos a hacer las y los diputados de Morena? #COVID2019 pic.twitter.com/STXKUn2T3O — Mario Delgado (@mario_delgado) April 14, 2020

Cabe recordar que, la semana pasada, el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dio a conocer que el partido renunció a la mitad de sus prerrogativas para apoyar durante la contingencia por el coronavirus.

