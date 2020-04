Diputados revisan dictamen para sesionar en línea

Morelia, Michoacán.- Legisladores locales están en proceso de revisión del dictamen que dará vida a las sesiones virtuales del Congreso, con la intención de verificar que las determinaciones que en ellas se tomen no generen lagunas legales que contravengan la constitucionalidad.

En entrevista virtual Antonio Soto Sánchez, coordinador parlamentario del PRD explicó que si bien ya se tiene el dictamen elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, se ha solicitado al Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL) y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que verifique que la reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso no vaya a ser violatoria de la Constitución.

“Hay dudas de algunos diputados acerca de que todo lo que se acuerde o vote en las sesiones virtuales puedan ser impugnable, que sean constitucionalmente válidos”.

Sobre la posibilidad de dar luz verde a un sistema de voto electrónico para las sesiones virtuales, Soto Sánchez explicó que en este caso la preocupación que genera es que se necesita una plataforma oficial e institucional, para que no se pueda jakear o falsificar.

“Necesitamos que tenga todos los candados de seguridad, que sea una plataforma única y exclusivamente adquirida por el Congreso del Estado para poder llevar a cabo esa firma electrónica y suscribir los documentos durante un debate y una discusión. Nos genera dudas porque esa plataforma no la tenemos, además cuesta recursos y dinero y para ello necesitamos ver la disposición económica para adquirirla y por otro lado ver cuánto tiempo tardaríamos en poder tenerla de manera funcional”.

En cuanto a las preocupaciones por posibles visos de inconstitucionalidad en las decisiones que se tomen en sesiones virtuales, refirió que la Constitución General de la República y las constituciones locales establecen que hay un Poder Legislativo que tiene una sede específica, donde se reúne el Congreso y sus integrantes para aprobar leyes y reformas, “nunca habla que los diputados a distancia puedan hacerlo, así que no sabemos si la reforma a la Ley Orgánica es suficiente para poder tomar determinaciones sobre reformas legales, constitucionales en sesiones virtuales y que no sean impugnadas después”.

