Diputados se califican tan esenciales como personal de salud, rechazan ser “huevones”

Morelia, Michoacán.- Integrantes de la LXXIV Legislatura local se tienen en buena estima, consideran que son tan esenciales como el personal de salud en estos momentos de crisis sanitaria, y dejan en claro que no son unos “huevones” y que sí quieren sesionar.

Un nuevo capítulo de tragicomedia legislativa fue brindado este viernes por los diputados locales de Michoacán en sesión de Pleno, esto al discutir el dictamen para reformar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso que da vida a las sesiones virtuales del Pleno.

Los bandazos políticos estuvieron a la orden del día entre quienes apenas el miércoles estaban de acuerdo con las sesiones virtuales y hoy no. Hace dos días querían que se diera vida a la medida a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y hoy que se trataba de una reforma de Ley para procurar sustento jurídico las rechazaban.

Con desenfrenado ímpetu de valentía frente a la crisis sanitaria, los diputados que durante más de un mes no mostraron interés alguno por sesionar –cuando la contingencia estaba en fase 1 y 2- hoy desbordaban compromiso por su labor e indignación profunda por la parálisis en los trabajos legislativos, achacando las responsabilidades de la inactividad a terceros.

La diputada Brenda Fragua Gutiérrez, coordinadora parlamentaria del PT, que en la pasada sesión de Pleno apuntó que ya existen empleados legislativos con síntomas de contagio por el Covid-19, hoy defendió con denuedo el que se realicen sesiones presenciales, argumentando inconstitucionalidad en el dictamen que se discutía.

Fraga Gutiérrez fue de quienes en dos días modificarían su postura en torno a las sesiones virtuales, ya que el miércoles cuando la propuesta provenía vía acuerdo de la Junta de Coordinación Política –a la que ella pertenece- se mostraba a favor de la posibilidad, mientras que para este viernes, se convertiría en la crítica jurídica más minuciosa del dictamen de reforma elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias.



El pasaje de la sesión que pretendió mayor sentido heroico, lo proporcionó el diputado Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN criticando las sesiones virtuales, “como si nosotros no fuéramos seres humanos como los doctores y las enfermeras, que no pudiéramos también arriesgar nuestra vida”.

Escobar Ledesma adelantó la posibilidad de ampararse por la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, la que calificó como anticonstitucional, ilegal y una burla a quienes están en primera línea enfrentando la pandemia.



El priista Marco Polo Aguirre Chávez acusó de plano a Benda Fraga y Oscar Escobar de doble discurso, y les recordó que su firma jamás fue plasmada en el documento signado por diversos diputados conminando a la Junta de Coordinación Política para que fuera convocado el Pleno a sesionar.

Eduardo Orihuela Estefan, coordinador parlamentario del PRI, calificó de inconsistentes a quienes hace dos días apoyaban el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para las sesiones virtuales y ahora las rechazaban, “que quede claro, nosotros no estamos negados a venir a sesionar, que no se caiga en un falso debate, hoy no podemos ignorar una realidad que está sobrepasando no sólo a México, sino a todo el mundo y hay que tener la herramienta para poder seguir sesionando en caso de que así se requiera.

“Hoy mismo hay espacios de compañeros que no pueden estar aquí por cuestiones de salid, porque primero está su vida, debemos garantizar que al menos tengan la posibilidad de tener presencia en el trabajo en comisiones”.



El diputado Javier Paredes en la misma postura apuntó que no se deben satanizar las sesiones virtuales, “nadie está en contra de venir a este reciento, pero las propias autoridades federales nos han dicho que el próximo mes va a ser el más duro, ¿qué sucederá si mañana este Congreso ya no puede sesionar?, por eso necesitamos una herramienta legal que nos lo permita”.

Molesto, el diputado panista José Antonio Salas, integrante de la Comisón de Régimen Interno, acusó a diputados estar debatiendo contra el dictamen sin conocer el tema, “pero también lo que más me molesta es que vengan aquí a mal informar a la gente de que todas las sesiones van a ser virtuales, me molesta que se diga que somos unos huevones los que estamos a favor de votar el dictamen. Yo no soy ningún huevón, y esta herramienta es necesaria para garantizar el trabajo, además se tiene que hacer valer lo que las comisiones dictaminen”.

Octavio Ocampo Córdova, presidente de la Comisión de Régimen Interno –sin aludirlo por su nombre- cuestionó la postura de Oscar Escobar, quien hace unos meses presentó una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso para la implementación para el uso de TICs (tecnologías, información y comunicación), y ahora cuestionara la implementación de las sesiones virtuales.

Recordó que fue la Junta de Coordinación Política la que solicitó a la Comisión la elaboración del dictamen para la reforma que posibilitara dichas sesiones, y cuestionó que luego se haya pretendido vetarlo e instrumentar la medida a través de un acuerdo sin sustento jurídico.

“Nos preocupa la salud de todos los michoacanos y por supuesto la de nosotros mismos, las autoridades han dicho que viene el momento más difícil de esta pandemia, estamos sesionando en la fase 3 cuando quizá lo tuvimos que hacer en la fase 1 y 2, nosotros lo estamos haciendo al revés”.



Bajo la misma tónica el legislador Alfredo Ramírez Bedolla –quien también forma parte de la Comisión de Régimen Interno- aseguró que el dictamen elaborado es legal y constitucional, y les recordó a los diputados que el edificio no es la asamblea, “la asamblea no somos nosotros”



Sobre los cuestionamientos de la validez de la firma y suscripción de dictámenes y decisiones vía electrónica, Ramírez Bedolla recordó que ya existe una Ley de una Firma Electrónica Certificada, no en esta legislatura pero si anteriormente, “la mayoría de las decisiones del gobierno federal ya son por la via de la firma electrónica, hagamos uso de las leyes existentes.

“Esto nos va a permitir trabajar, trabajar hasta donde queramos, esta reforma no es la culpable de que trabajemos o no, esta es una opción para alentar a que los trabajos no sigan paralizados”.

Tras la álgida discusión, finalmente el dictamen fue aprobado por mayoría con 19 votos a favor y 12 en contra.

Tu opinión es importante:

comentarios