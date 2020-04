Diputados se toman la foto, adquieren 40 mil despensas para distribuir

Morelia, Michoacán.- Finalmente diputados locales se tomaron la foto al lado de un tráiler con 40 mil despensas que repartirán en sus distritos, esto en el marco de la contingencia sanitaria por la que se atraviesa.

En las últimas dos semanas una de las preocupaciones de diputados -más que la crisis sanitaria- era su imagen ante la sociedad, lo que finalmente derivó en la adquisición de 40 mil despensas para que los diputados las repartan en sus distritos y así evidenciar solidaridad con la ciudadanía.

Tocarán de mil despensas por diputados para que cada uno las reparta, y hasta el momento ningún integrante de la Junta de Coordinación Política ha logrado aclarar el monto y costo de cada paquete adquirido.

Tampoco los diputados tienen claro de dónde saldrá el recurso, unos aseguran que se les recortará parte del aguinaldo, otros de su dieta. Hasta el momento la información al respecto no es clara.

Incluso integrantes de la Junta de Coordinación Política han asegurado que las despensas serán repartidas a personas de precaria situación económica que no pertenezcan a los padrones de los programas sociales, sin embargo, no se generó ningún mecanismo regulador para que este suceda.

Y aunque se asegura que el reparto de despensas no será para la promoción de diputados ya que no podrán colocar imágenes personalizadas, y que éstos las entregarán a nombre del Congreso del Estado, finalmente quedará a criterio de cada legislador a quien se las hacen llegar o no.

Por lo pronto, los primeros en aprovechar la coyuntura y tomarse la foto con el tráiler de despensas adquiridas en un convenio de colaboración con Segalmex, fueron los diputados Antonio Madriz, presidente del Congreso; Javier Estrada Cárdenas, presidente de la Junta de Coordinación; las coordinadoras del PT y de la Representación Parlamentaria, Brenda Fraga y Wilma Zavala respectivamente; y los diputados Osiel Equihua y Fermín Bernabé.

