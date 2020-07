Para dirigencia estatal del PRD “no estamos para reciclar personajes”: Saucedo

Morelia, Michoacán.- En la definición de su dirigencia estatal, el Partido de la Revolución Democrática no puede darse el lujo de estar reciclando personajes, apuntó la secretaria general Araceli Saucedo Reyes a dos días de que Antonio Soto Sánchez se dijera dispuesto a dirigir por tercera vez a su partido “si se lo piden”.

En rueda de prensa virtual, la legisladora local, consideró que debe haber un relevo generacional, de manera que el PRD tenga en su dirigencia estatal una cara nueva y fresca, que genere confianza y aglutine los esfuerzos de toda la militancia.

“Hoy el partido no puede darse el lujo -y debe definitivamente descartar la posibilidad- de reciclar cualquier personaje, no estamos ya para eso, estamos para que el partido sea encabezado desde el Comité Estatal por un perfil joven, con lealtad y mucho compromiso”.

Para Saucedo Reyes, es necesario que quien arribe a la dirigencia de continuidad a la ruta que se ha establecido en el PRD de cara a las elecciones del 2021 para ganar la gubernatura y postular a los mejores perfiles en municipios y distritos.

La perredista no aceptó abiertamente aspirar a la dirigencia estatal, pero no se niega a ello, “yo estaré donde el partido decida que esté, para apoyar y fortalecerlo desde donde se me pida. Estoy lista para los trabajos que requiera el partido y si éste decide que sea yo quien encabece el esfuerzo, por supuesto que estaré para sumar desde esa responsabilidad”.

Tu opinión es importante:

comentarios