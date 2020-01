Discrimina Congreso temas de diversidad sexual, permanecen en Congeladora

Morelia, Michoacán.- El Congreso del Estado ha optado por discriminar los temas de diversidad sexual, los que prácticamente están vetados pues las iniciativas que tienen relación con la materia pasan directamente a la congeladora legislativa, sin que se elaboren dictámenes para aprobarlas o desecharlas.

En su mayoría los legisladores no están interesados en el tema de la diversidad sexual tanto que, hasta el momento sólo se han presentado dos iniciativas relacionadas con el tema que permanecen sin dictaminar en comisiones.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) ha reportado que ningún país de América del Sur cuenta con un paquete normativo completo de protección a los derechos de las minorías sexuales. Sólo 61.53% tiene con al menos una norma asociada con este grupo.

Pese a la compleja realidad que enfrenta la comunidad Lésbico-Gay, la correlación de fuerzas al interior de la LXXIV Legislatura local los ha vuelto tema tabú, por lo que existen pocas posibilidades de que se presenten más iniciativas para garantizar sus derechos, o bien que las existentes sean aprobadas.

El once de abril de 2019, se presentó ante el Pleno del Congreso la iniciativa de reforma al Código Familiar, que prevé incluir en la norma el registro de hijos de familias homoparentales, es decir, el registro de hijos de parejas gay.

En Michoacán desde el 2014 vienen registrándose hijos de parejas homoparentales, el problema es que es a través de juicios legales ya que, la Ley mantiene el vacío normativo al respecto.

La exposición de motivos de la iniciativa, trae a cuento cómo en mayo de 2016, el Congreso local aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, “no obstante, en la legislación estatal nos encontramos con varios obstáculos para que el modelo de familia homoparental pueda ejercer plenamente sus derechos humanos”.

La otra iniciativa que toca el tema de la diversidad, tiene que ver con una reforma a la Ley de Salud del Estado, en donde se prevé ampliar la acepción grupos vulnerables para garantizar su atención médica sin discriminación.

La propuesta prevé garantizar que por Ley que se brinde atención médica apropiada, independientemente de la condición económica, cultural, sociológica, identidad étnica y género de las personas.

Más allá de estas dos propuestas, para el Legislativo michoacano el tema de la diversidad no es motivo de agenda, por lo que los diputados destinan más tiempo y esfuerzo en propuestas para ponerles nombre a los salones del Congreso, o realizar actos solemnes, que para garantizar el respeto a los derechos de la comunidad lésbico-gay.

